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Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

Süper Lig'e M. Başakşehir maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

19.08.2019 11:34 Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı
Süper Lig'e M. Başakşehir maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar aldığı galibiyetle birlikte 4 sezondur sezonun ilk hafta maçlarını kazanarak lige galibiyetle başlamayı alışkanlık haline getirdi. Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 5'e girmeyi başaran Yeni Malatyaspor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu İzmir'de Göztepe karşılaşmasıyla açmıştı. Malatya ekibi rakibi karşısında aldığı 3-1'lik skorla sezona galibiyetle başlayıp, sezonun ilk haftasında kazanma alışkanlığını sürdürmüştü.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'de oynadığı ilk maçta sahasında Osmanlıspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor rakibini 3-1 mağlup ederek yine sezonun ilk hafta müsabakasını kazanmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonunu ise Mersin deplasmanında açan Malatya, Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla geçerek yine sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 4 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3 gollü galibiyet serilerine devam etti. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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