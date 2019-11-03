Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Malatyaspor'un gollerini 61. dakikada Adis Jahovic ve 68. dakikada Veysel Sarı kendi kalesine attı. Kasımpaşa'nın golleri ise 13. dakikada Koita ve 90+3. dakikada Khalili'den geldi.

SERGEN YALÇIN VE ROBİN YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Malatyaspor'da Robin Yalçın, 17. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da 85. dakikada kırmızı kart gördü.

QUARESMA FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Öte yandan Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart gören Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'nın önümüzdeki hafta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.