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Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Guilherme için kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

06.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:37 Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Guilherme için kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

Kulüp televizyonuna transfer ve kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Ravcı, transferde üzerinde çalıştıkları isimlerin olduğunu söyledi. Transferin en çok konuşulan ismi Guilherme'ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, "Guilherme için gelen herhangi resmi bir teklif yok. Daha önce de söyledim, menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Kulübümüz son yıllarda transfer politikalarında oldukça başarılı işler yaptı. Bugün kadromuzda bulunan birçok futbolcu kulübümüzün başarılı çalışmalarının ürünüdür. Futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim ne kadar doğru işler yaptığımızın en büyük göstergesidir bana göre. İnşallah bu başarımızı bu devre arasında da sürdürmek istiyoruz. Transferde üzerinde çalıştığımız isimler var. Tabi kulübümüzün ekonomik dengelerini bozmayacak adımlar atmaktan yanayız" şeklinde konuştu.

"Kampımız verimli geçiyor"

'da kamp çalışmalarının sürdüğünü de belirten Ravcı, "Antalya Belek'te oldukça güzel bir ortamda kamp çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girebilmek. Bu anlamda Hocamız Sergen Yalçın yönetiminde günde çift idman temposuyla güç depoluyoruz. Burada ayın 11'inde bir hazırlık maçımız olacak. Daha sonra kupa maçı için Sivas'a geçeceğiz. Umarım oradan alacağımız güzel bir sonuçla ligin ikinci yarısına başlarız" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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