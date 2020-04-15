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Yeni Malatyaspor Süper Lig'de oyunculardan kar etti

Yeni Malatyaspor son iki senede sattığı oyuncuların bonservisinden 52 Milyon 575 bin TL gelir elde etti.

15.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:25
Yeni Malatyaspor Süper Lig'de oyunculardan kar etti
Yeni Malatyaspor son iki senede sattığı oyuncuların bonservisinden 52 Milyon 575 bin TL gelir elde etti.
Süper Lig'de 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, giden futbolcuların bonservisinden kasasına ciddi gelir koydu. Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonunda (2017-2018) sadece Mina için 2 milyon 800 bin TL bonservis ücretini ödedi. Yeni Malatyaspor bu dönemde futbolcu satışından kar elde edemedi. Bu dönemde bonservis geliri olmayan Yeni Malatyaspor'un sadece 2 milyon 800 bin TL bonservis gideri oldu.
2018-2019 sezonunda ise sadece Danijel Aleksic transferinde İsviçre takımı FC St. Gallen'e 730 bin TL bonservis ödeyen Yeni Malatyaspor, Okechukwu Azubuıke'nin Mısır Ligi takımlarından Pyramids FC'ya satışından 11 milyon 250 bin TL, Khalid Boutaib'in Mısır'ın Zamalek'e transferinden 8 milyon 400 bin TL ve Sadık Çiftpınar'ın devre arasında Fenerbahçe'ye transferinde 4 milyon 500 bin TL kar elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Sadık'ın bir sonraki satışından da yüzde 20 kar payı alınacak.
2019-2020 sezonunda ise Jahavic'i Konyaspor'dan kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, 6 milyon 288 bin TL bonservis ücreti ödedi. Düşük bir maliyetle transfer ettiği Danijel Aleksic'i 23 milyon 825 bin TL'ye Suudi Arabistan Ligi takımı Ahli'ye satan Yeni Malatyaspor, sezon başında 6 milyona aldığı Jahovic'i devre arasında Antalyaspor'a gönderdi ve bu transferden 4 milyon 600 bin TL kazandı.
Son 2 senede transferde para kazanan Yeni Malatyaspor'un kasasına 52 milyon 575 bin TL bonservis parası girdi. Kasasından ise 9 milyon 818 bin TL bonservis parası çıktı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Güncel
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