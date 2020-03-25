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Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' videosu

- Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' videosu Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Derebeyleri, koronavirüs salgınıyla ilgili çektiği 'Evde kal' temalı duygusal videoyla tüm Türkiye'ye 'birlikte başaracağız' mesajı verdi.

25.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:35
- Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' videosu
MALATYA - Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Derebeyleri, koronavirüs salgınıyla ilgili çektiği 'Evde kal' temalı duygusal videoyla tüm Türkiye'ye 'birlikte başaracağız' mesajı verdi.
Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Coronavirüs ile ilgili tedbirler her geçen gün artarken, Malatyaspor'un taraftar grubu Derebeyleri, çektikleri videoyla evde kal mesajı verdi.
Derebeyleri'nin lise, üniversite, Ankara, İstanbul temsilcileriyle Malatya başkanı ve tribün liderlerinin mesajının yer aldığı duygusal video büyük beğeni topladı.
Toplum olarak el ele vererek bu zor sürecin atlatılacağının vurgulandığı videoda, "Hepimiz takımımızı çok özledik. Fakat bu süreci de sorumluluk bilinciyle geçirmemiz lazım. Bu nedenle evde kalıp, kurallara riayet etmemiz lazım" ifadelerine yer verildi.
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Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal ’evde kal’ videosu

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Koronavirüs, Malatyaspor, Spor

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Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' videosu

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