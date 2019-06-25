Yeni Malatyaspor, top başı yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, kentte toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde toplanan sarı-siyahlılar, burada 5 günlük çalışmanın ardından 1 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.Takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig'inde mücadele edeceklerini hatırlattı.Malatya ekibinin 3 kulvarda mücadele edecek olmasından dolayı erken toplandıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:"Şu anda tam takım halinde değiliz. Milli takımda, askerde olan oyuncularımızla birlikte yeni katılacak oyuncularımız var. İlk dönem 3-4 gün Malatya'da bir kampa hazırlık dönemi geçireceğiz. Ondan sonra Bolu'da iki kamp yapacağız ve Bolu'da UEFA maçına hazırlanacağız. Çalışıyoruz, yeni katılacak olan arkadaşlarımız var."Şu ana kadar iki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Yalçın, "Takıma daha katılacak oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili çalışma içerisindeyiz. Umarım 10 güne kadar tam takım halinde çalışmalara başlarız." dedi."Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etken"Yalçın, Evkur Yeni Malatyaspor'u tercih etmesine ilişkin bir soru üzerine ise şöyle cevap verdi:"En büyük neden başkanımızla da görüştüğümüzde bizimde Malatyaspor'un da hedefleri var. Hedeflerimiz çok uyuştuğu için tercihimizi buradan yana kullandık. Sağ olsun başkanımızda bizim burada olmamız konusunda çok özveride bulundu. Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi ayrıca Malatyaspor önemli bir camia. Geçen sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma şansını yakalamış, ligi iyi bir yerde bitirmiş bir kulüp. Biraz kadro konusunda sıkıntımız var, yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Giden oyuncularımız, yeni katılan oyuncularımız var. Biraz geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bunun için şuan çalışmalar yapıyoruz. Umarım iyi bir kadro kurup, birlikte iyi bir sezon başlangıcı yaparız."Takıma yeni katılan Fildişi Sahilli ofansif orta saha oyuncusu Moryke Fofana ve Kuzey Makedonyalı santrfor Adis Jahovic ile Konya'da birlikte çalıştıklarını anımsatan Yalçın, iki oyuncunun da kendilerine uygun ve kalitesinin yüksek olduğunu kaydetti.Yalçın, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Bazı bölgelerde eksik yerlerimiz var, onları doldurmaya çalışıyoruz. Seyirciye zevk veren bir oyun oynatmak istiyoruz ki zaten genelde bundan önce de bunun için mücadele ettik. Taraftarımızın maça gelmesini istiyoruz. Taraftarımızın maça gelmesi içinde onları stada çekecek bir şeyler yapmamız lazım. Biz onları yapmak için uğraşacağız. Güzel, pozitif futbol, seyir zevki veren bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilirsek sonucunda da başarıyı yakalarız. Uzun bir dönem bizi bekliyor, zor bir süreç geçireceğiz. Bu oyuncular içinde kolay değil. Maçlara erken başlayacağız. Aralık'a kadar uzun bir dönem var. Bu dönemi de sabırlı ve sağlıklı bir şekilde oyuncularla birlikte götürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.