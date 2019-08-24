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Yeni Malatyaspor, Trabzon deplasmanında

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonun 2. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

24.08.2019 15:32 Yeni Malatyaspor, Trabzon deplasmanında
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonun 2. hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Sarı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Issam Chebake, maçta forma giyemeyecek.
Maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerken, Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Öte yandan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Malatya ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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