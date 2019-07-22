Haberler» Spor» Haber

Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı

Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de renklerine bağladı.

22.07.2019 11:06 Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali
Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de renklerine bağladı.

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor'a imza attı. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.

Tunuslu futbolcu, Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara katılacak. - MALATYA
Kaynak: İHA
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:14   Büşra Ün, İtalya'da şampiyon oldu
11:12   Büşra Ün İtalya'da şampiyon oldu
11:11   Karşıyaka yönetiminden taraftara sürpriz
11:07   Göztepe'de Gassama sevinci
11:06   Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
11:04   Altay'da Onurcan şoku
11:04   Denizlispor'dan Halberg atağı