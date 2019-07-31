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Yeni Malatyaspor tur için Slovenya'da

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı için gittiği Slovenya'da turu geçmeyi hedefliyor.

31.07.2019 13:10 Yeni Malatyaspor tur için Slovenya'da
Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı için gittiği Slovenya'da turu geçmeyi hedefliyor. Tur hesapları yapan sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya inerek kampa gireceği otele gitti. Kafilede sakatlığı süren Yiğithan Güveli yer almadı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın son çalışmasını Slovenya'da yapacak Yeni Malatyaspor'un rakip karşısına galibiyet için çıkacağı, Sergen Yalçın'ın oyuncularını turu geçmeleri yönünde konsantre ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların rakibinin karşısına kalede Farnolle, savunmada Mina, Hadebe, Chebake, Erkan, orta sahada Donald, Guilherme, Murat, Fofana, Bifouma, forvette ise Jahovic on biriyle çıkması bekleniyor. Yarın Stozice Stadyumun'da oynanacak Olimpija Ljubljana- Yeni Malatyaspor karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak. Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor. Malatya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Slovenya, Güncel

Kaynak: İHA

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