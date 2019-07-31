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Yeni Malatyaspor'u Slovenya'ya götüren uçağın pilotu Beşiktaşlı olunca

Yeni Malatyaspor'u Slovenya'ya götüren Türk hava Yolları'na ait TK 1063 nolu uçağın Beşiktaşlı pilotu Hakan Urcu, anonsla Sergen Yalçın'a jest yaptı.

31.07.2019 13:10 Yeni Malatyaspor'u Slovenya'ya götüren uçağın pilotu Beşiktaşlı olunca
Yeni Malatyaspor'u Slovenya'ya götüren Türk hava Yolları'na ait TK 1063 nolu uçağın Beşiktaşlı pilotu Hakan Urcu, anonsla Sergen Yalçın'a jest yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya giden sarı-kırmızılıları taşıyan uçak havadayken, pilottan gelen anons büyük alkış aldı. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen Hakan Urcu isimli pilot önce Yeni Malatyaspor'a, daha sonra ise Sergen Yalçın'a yaptığı anonsla başarı diledi.

Pilot Urcu, Sergen Yalçın'a, "Sergen Hocam çıktığınız mücadeleler zaferle dolu olsun. Elbet bir gün kavuşacağız" anonsuyla jest yaptı. Anons üzerine uçakta alkış sesleri yükseldi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Slovenya, Spor

Kaynak: İHA

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