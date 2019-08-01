Haberler» Güncel» Haber

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı.

01.08.2019 23:40 Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Malatyaspor'un golü 77. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan açtığı ortada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in kafa vuruşuyla geldi. Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Partizan-Connah's QN eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:59   Tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddiası
02:51   Kaza yapan tır orman yangınına neden oldu
02:47   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
02:46   Atama kararları Resmi Gazete'de
02:21   Kızı ve torununun yanında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti (2)
02:21   Kızı ve torununun yanında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
02:18   Kızı ve torununun yanında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti (1)