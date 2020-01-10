Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'un Brezilyalısı büyüklere göz kırptı - Spor

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalısı büyüklere göz kırptı

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Marguez Guilherme hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür.

10.01.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:46
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Marguez Guilherme hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum" dedi.

Devre arası çalışmalarını ve ligin ilk yarısını kulüp televizyonuna değerlendiren Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme, önemli açıklamalarda bulundu. Guilherme, "Bu sezon lige iyi başladık. haricinde büyüklere kaybetmedik. Beşiktaş maçının ardından performansımız düştü ama bu normal. Şimdi ligin ikinci yarısı için hazırlanıyoruz. Sezona erken başlamak bizi çok etkilemedi. Bizi etkileyen şey kadro derinliğimizin olmaması oldu sanırım. Bu da sonlara doğru bizim performasımızı etkiledi. Şehri yeniden Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Şu an kampımız çok iyi gidiyor. Güzel bir çalışma ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"Buna yakınım, takım isim vermek istemiyorum"

Guilherme hakkındaki Titransfer iddiaları ile ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Ben şu an Yeni Malatyaspor'un futbolcusuyum. Transferimle ilgili görüşecek menajerim var. Şu an için sadece Yeni Malatyaspor'u düşünüyorum. Teklif gelirse menajerimle oturur konuşurum. Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum." - MALATYA
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalısı büyüklere göz kırptı

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:08  Satrançta akademik çalışmalar - Spor
11:06  Fenerbahçe Beko'da Westermann sevinci - Spor
11:06  Badmintonda aile boyu başarı hedefliyorlar - Spor
11:06  Meleklere Başkan Uysal morali - Spor
11:03  CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor
10:24  Galatasaray'ın kamp kadrosunda Onyekuru ve Nzonzi yer almadı - Spor
10:13  Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım - Spor
09:52  Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: Schalke olmazsa geri dönerim - Spor
09:45  Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz - Spor
09:17  Meksika tatilinde objektiflere yakalanan Arianny Celeste, sosyal medyayı salladı - Spor
10.01.2020 11:17:08