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Yeni Malatyaspor'un 'Futbol Köyü' projesine her kesimden destek

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından hayata geçirilen 'Futbol Köyü' projesinin ilk etabını kapsayan antrenman sahalarının yapımı sürüyor.

28.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:10Yeni Malatyaspor'un 'Futbol Köyü' projesine her kesimden destek
Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından hayata geçirilen ' Köyü' projesinin ilk etabını kapsayan antrenman sahalarının yapımı sürüyor. Kulüp 2. Başkanı Pilten, proje için şehrin bütün dinamiklerinin harekete geçtiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in de 'Benim de hayalimdeki proje' dediği Futbol Köyü projesinin ilk aşaması olan antrenman sahalarının yapımı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de destek verdiği dev projenin ikinci bölümünün önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün hazırladığı proje TFF başkanımızın da 'Benim hayalimde olan bir proje' dediği mahiyette bir proje. Yalnız Malatya'yı değil, bölgeyi de ilgilendiren bir önemi bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan altyapıya dönük bir proje özelliği taşıyor. Projeye başladık, inşallah peyder pey ilerlemeyi planlıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Bakanlığı ve işadamlarımız projeye destek oluyorlar" dedi.

Bölge için de büyük önem taşıyan ve içinde antrenman sahalarından, mini stadyum, eğitim Kompleksleri ve sosyal alanlara kadar her şeyin bulunacağı futbol köyü projesinin ilk aşaması için Yeni Malatya Stadyumu yanındaki alanda çalışmalar sürüyor.

Projenin ilk etabının ardından ikinci etap için çalışmalara başlanacağı belirtildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Futbol, Selim, Spor

Kaynak: İHA

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