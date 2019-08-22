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Yeni Malatyaspor'un golcüsü Jahovic'ten iddialı sözler

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu.

22.08.2019 14:28 Yeni Malatyaspor'un golcüsü Jahovic'ten iddialı sözler
Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, performansıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Kendimizi yükseltmemiz gerekiyordu. Bunu da çabuk başardığıma inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor müsabakasına hazırlanan Yeni Malatyaspor'da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, Trabzon'dan en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Adis Jahovic, kendi performansımdan memnun olduğunu da kaydederek, "Bu hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Kendimizi yükseltmemiz gerekiyordu. Bunu da çabuk başardığıma inanıyorum. Ayrıca taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onların da desteği arkamda. Böyle devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"Lige iyi başlamak önemliydi"

Lige iyi başlamanın önemine de dikkat çeken Jahovic, "Lige iyi başlamak önemliydi, iyi de başladık. Özellikle Başakşehir karşısında. Şimdi takım arkadaşlarımızla daha çok çalışıyoruz, daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bütün hedefimiz maç maç gidip iyi sonuçlar almak" ifadelerini kullandı.

"1 puan alıp geri dönmek istiyoruz"

Trabzon deplasmanının kendileri için zor olacağını dile getiren başarılı futbolcu, "Biz de yeni hocamız, yeni sistemimizle iyi şeyler yapmak istiyoruz. En kötü minimum 1 puan alıp geri dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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