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Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon'a imza attı

Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile imza aşamasına gelen Yeni Malatyaspor, bu futbolcunun son anda Dijon'a imza atmasıyla başka isimlere yönelmek zorunda kaldı.

22.08.2019 10:37 Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon'a imza attı
Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile imza aşamasına gelen Yeni Malatyaspor, bu futbolcunun son anda Dijon'a imza atmasıyla başka isimlere yönelmek zorunda kaldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın ısrarla takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ön anlaşmaya varmıştı. Ancak Faslı futbolcu son anda Fransa 1. Lig ekibi Dijon'a imza atarak Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Hamza Mendyl transferinin gerçekleşmemesi üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, farklı alternatiflere yöneldi.

Yeni Malatyaspor yönetiminin sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Schalke 04, Spor

Kaynak: İHA

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