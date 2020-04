Yeni Malatyaspor'un kaptanı Murat Yıldırım: "Maçların oynanması taraftarıyım"

Kaynak: AA

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kaptanı Murat Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların oynanması gerektiğine inandığını söyledi.Sarı-siyahlı takımın 32 yaşındaki futbolcusu, koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi, takımın performansı ve ligin geleceğiyle ilgili beklentileri hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Süreç normalleştiği zaman liglerin devam etmesini istediğini ifade eden Murat Yıldırım, "Böyle tescil edilmesi hoş bir şey olmaz. Önümüzde 8 maç var. Düşecek takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Herkesin şansı var diye düşünüyorum. Diğer liglerde de üst lige çıkacak takımlar var. Bu süreçte iptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz. Maçların oynanması taraftarıyım. Bir an önce oynansın, en iyi şekilde ligi bitirelim ve gelecek sezon için hazırlık yapalım." diye konuştu.Yıldırım, geçen sezon çok başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını ve Avrupa'da oynama hakkı elde ettiklerini hatırlatarak, bunun şans eseri olmadığını dile getirdi."Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz." diyen deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:"Bazen kötü sonuçlar alınabiliyor, kötü duruma düşebiliyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Diğer futbolcular iyi bir takım olduğumuzu, daha üst sıralarda bulunmamız gerektiğini söylüyorlar. Bazen psikolojik olarak bu baskıyı kaldıramıyor, kötü sonuçlardan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bazen bir gole, bir pozisyona bakıyor. Ben kesinlikle şans olduğunu düşünmüyorum. Biz bu puanları kendi emeğimizle, hak ederek aldık. İnşallah bundan sonra da puanlar alıp, takımımızı ligde tutacağız.""Ligde kalmayı istiyoruz"Takımın ikinci yarıda ağır kayıplar yaşadığını vurgulayan sarı-siyahlı futbolcu, iyi bir çalışma dönemi geçirerek başarılı sonuçlar alacaklarını aktardı. Koronavirüs sonrası tamamen futbola odaklanıp, içinde bulundukları kötü durumdan çıkmak istediklerinin altını çizen Yıldırım, "Bu kötü süreçten çıkmak için bir an önce galibiyetler alıp, rahatlamak gerekiyor. Öncelikle bu virüsü yenip, daha sonra futbola odaklanıp, en iyi şekilde ligde kalmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.Sezon henüz başlamadan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini ve bu sayede lige hazır şekilde girdiklerini dile getiren Yıldırım, daha sonra ise kötü gidişe engel olamadıklarını belirtti.Murat Yıldırım, bazı maçlarda 90. dakikada gol yediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:"Bu süreçten çıkmak zor oluyor. Psikolojik olarak çok zor. Çünkü ben daha önce bu deneyimi yaşadım. Alt sıralarda oynamak kolay değil. Bu konuda hem tecrübeli olmak hem de bu stresi kaldırabilmek lazım. Alt sıralarda oynayınca her futbolcu bu psikolojiyi kaldıramıyor. İster istemez hatalar oluyor ve gerekli sonucu alamıyorsun. Bu süreçten sonra psikolojik baskıyı üzerimizden atıp, lige gerektiği gibi başlamamız lazım."Takımın başına geçen teknik direktör Hikmet Karaman'ın kendine özgü çalışma programları olduğunu da anlatan Murat Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"Her hocanın kendine özel taktiksel bir çalışması var. Bizim buna uyum sağlamamız gerekiyor. Özellikle bu kötü gidişattan sonra Hikmet hocanın gelmesi bize fayda sağlayacaktır. Hikmet hoca çok deneyimli. Bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ara, kötü gidişatı lehimize çevirmek için fırsat olabilir. İyi değerlendirip Hikmet Karaman'la çıkış yapmak istiyoruz. Kendisiyle daha önce de çalıştım. Bu süreci çok iyi bilen, çok deneyimli bir hocamız. İnşallah Yeni Malatyaspor'a faydası dokunur ve ligde kalırız."