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Yeni Malatyaspor'un rakibi Galatasaray

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

21.09.2019 10:32Yeni Malatyaspor'un rakibi Galatasaray
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Takım, MKE Ankaragücü maçını ise 4-0 kazandı.
Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında puan alarak ligde üst sıralara tırmanmayı planlıyor.
Kadroda 2 eksik var
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Thievy Bifouma'ya görev veremeyecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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