Yeni Malatyaspor'un Rakibi Medipol Başakşehir

Evkur Yeni Malatyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir
ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat
Aydunus yönetecek.
Ligde geride kalan 23 haftada 33 puan toplayan ve averajla haftaya 5. sırada giren Malatya temsilcisi, ligde en yakın rakibiyle arasında 5 puan bulunan lider Medipol Başakşehir'le mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final maçında hafta içinde Göztepe'yi geçerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 maça çıkan galibiyet hasretini ise, bu karşılaşmayla sona erdirmenin planlarını yapıyor.
Sakatlığı bulunan futbolcular yüzünden zor bir süreçten geçen sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaya da 5 eksik futbolcuyla çıkacak.
Lider Medipol Başakşehir karşısına Mina, Bifouma, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Yiğithan Güveli'den eksik çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu
ile Murat Yıldırım
ise bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor
karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul
'da yapılan maç, 1-1 berabere kalmıştı.
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Kaynak: AA