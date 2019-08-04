Haberler» Spor» Haber

Yeni Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un, Sırbistan temsilcisi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının programı belli oldu.

04.08.2019 10:17 Yeni Malatyaspor'un Sırbistan programı belli oldu
Yeni Malatyaspor'un, Sırbistan temsilcisi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının programı belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını kupanın dışına iten ve 3. eleme turunda Partizan ile eşleşen sarı-siyahlılar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Bugün İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesislerinde toplanacak Malatya ekibi, 6 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Salı günü saat 15.40'ta hava yoluyla Sırbistan'a hareket edecek Yeni Malatyaspor, aynı gün ve 7 Ağustos Çarşamba günü iki antrenman gerçekleştirecek, ardından maç saatini bekleyecek.
Karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Sırbistan Karadağ, Yeni Malatyaspor, Partizan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:57   Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik
10:56   Deniz Türüç'ten Kayseri'ye duygusal veda
10:53   Denizlispor'a Sako'nun yerine Oduwa gelecek
10:52   Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok
10:37   Kadıköylüler şampiyon boksör Gülsüm Tatar eşliğinde spor yaptı
10:26   Altay'da B planı Sarpong
10:25   Altınordu'da 1 numara Erhan'ın