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Yeni Malatyaspor'un Slovenya programı belli oldu

Yeni Malatyaspor'un Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesi programı belli oldu.

27.07.2019 16:05 Yeni Malatyaspor'un Slovenya programı belli oldu
Yeni Malatyaspor'un Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesi programı belli oldu.
Malatya'da 2-2 tamamlanan karşılaşma sonrası ara vermeden rövanş karşılaşmasına hazırlanan sarı-siyahlılar, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de İstanbul'a gidecek.
Bir gün İstanbul'da kalacak Malatya ekibi, salı günü yapacakları idmanın ardından saat 17.50'de uçakla Slovenya'ya geçecek.

Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Slovenya, Spor

Kaynak: AA

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