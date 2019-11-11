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Yeni Malatyaspor'un üçüncü şampiyonluk hedefi

Yeni Malatyaspor Kulübü As Başkanı Aziz Yalçınkaya, 2 şampiyonluktan sonra bir üçüncüsüne inançlarının tam olduğunu belirterek, "Kulüp başkanımızla çıktığımız bu yolda 2 şampiyonluk yaşadık.

11.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:01Yeni Malatyaspor'un üçüncü şampiyonluk hedefi
Yeni Malatyaspor Kulübü As Başkanı Aziz Yalçınkaya, 2 şampiyonluktan sonra bir üçüncüsüne inançlarının tam olduğunu belirterek, "Kulüp başkanımızla çıktığımız bu yolda 2 şampiyonluk yaşadık. Şimdi neden bir üçüncüsü olmasın diye düşünüyoruz. Buna bizim inancımız tam, camiamız da yürekten inansın" dedi.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulüpte Başkan Adil Gevrek ile birlikte 5 yıldır birlikte görev yaptıklarını ve bunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Hedeflerinin üçüncü şampiyonluğu yaşamak olduğunu belirten Yalçınkaya, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile birlikte yaklaşık 5 yıldır birlikteyiz. Bu süre zarfından 2. Lig'de ve 1. Lig'de olmak üzere 2 şampiyonluk yaşadık. Şimdi diyorum ki neden bir üçüncüsü olmasın. Buna bizim inancımız tam, camiamız da yürekten inansın. Bir iş emek verilerek, halis niyetli yapılıyorsa o işten güzel sonuç alma ihtimaliniz yüksektir. İşte bizde yönetim olarak bu seneye kadar büyük bir samimiyetle ele ele güzel işlere imza attık. Başkanımızla yol arkadaşı olmak benim için büyük bir gurur" dedi.

"Daha iyisi için yine aynı iştahla çalışmaya devam edeceğiz"

Yalçınkaya, kulüpteki kurumsal işleyişin olumlu sonuçlar verdiğini de kaydederek, şunları söyledi:

"Yeni Malatyaspor Kulübü bugün Süper Lig'de gerek işleyişiyle, gerekse de saha içi sonuçlarıyla örnek alınacak bir durumdadır. Elbette ki eksikliklerimiz var, bunun farkındayız. Ama yoğun bir tempoyla çalıştığımızı da herkes bilsin. Biz bu yola çıkarken olayları kısa vadeli olarak düşünmedik. Hep yarınları hesap ederek hareket ettik. ve Allah'a şükür ki bugün gerek transfer politikasıyla, gerek tesisleşmesiyle, gerekse de kurumsal kimliğiyle güzel bir noktaya ulaştık. Daha iyisi için yine aynı iştahla çalışmaya devam edeceğiz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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