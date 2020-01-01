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Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Fabien Farnolle

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi kaleci Fabien Ceddy Farnolle oldu.

01.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:14 Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Fabien Farnolle
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi kaleci Fabien Ceddy Farnolle oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyotu 24 puan ve averajla 8. sırada bitirdi.
Toplam 21 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde Fabien Ceddy Farnolle, Adis Jahovic ve Guilherme Costa Marques tüm maçlarda forma giydi. Bu oyuncular arasında Beninli file bekçisi Fabien Ceddy Farnolle, 17 müsabakada 1530 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.
Fabien Ceddy Farnolle'yi 1494 dakikayla Makedon forvet Adis Jahovic, 1404 dakikayla Robin Yalçın, 1228 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.
En golcü Jahovic
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2019-2020 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 32 golün 10'unda Adis Jahovic imza attı.
Malatya ekibinin yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki Makedon golcü, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.
Sarı-siyahlılarda Jahovic'in ardından 6 golle Thievy Bifouma geldi. Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 5, Robin Yalçın ve Mitchell Donald 3'er, Moryke Fofana, Eren Tozlu ve Gökhan Töre ise birer gol kaydetti.
En hırçın Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcuları Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş olarak ön plana çıktı.
Futbolular, 1'er kırmızı, 3'er sarı kart gördü. Bu oyuncuları, 1 kırmızı, 1 sarı kartla Adis Jahovic, 1 kırmızı kartla Eren Tozlu takip etti.
Toplam 41 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Sakıb Aytaç, Issam Chebake, Ghaylen Chaaleli dörder, Guilherme Costa Marques, Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım ve Erkan Kaş üçer, Teenage Hadebe ve Moryke Fofana ikişer, Thievy Bifouma, Özer Özdemir ve Arturo Mina birer sarı kart gördü.
Malatya ekibinde oyuncuların, 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:
Futbolcu Maç sayısıSüre (Dk.)Gol Sarı kart Kırmızı kart
Fabien Ceddy Farnolle 171530---
Adis Jahovic 1714941011
Robin Yalçın 161404 3 3 1
Guilherme Costa Marques 1712285 3 -
Sakıb Aytaç141225 - 4 -
Mitchell Donald 1611753 3 -
Mustafa Akbaş121078- 31
Issam Chebake 121032- 4 -
Afriyie Acquah 131017- 3 -
Teenage Hadebe 11946- 2 -
Thievy Bifouma 138296 1 -
Moryke Fofana 158211 2 -
Murat Yıldırım 11565- 3 -
Özer Özdemir 7500 - 1 -
Arturo Mina 7450 - 1-
Gökhan Töre 94461 - -
Ghaylen Chaaleli 7 375- 4 -
Erkan Kaş 5 305- 3-
Eren Tozlu6 1261 1 1
Rahman Buğra Çağıran5 126- - -
Ahmed Ildız8 117- - -

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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