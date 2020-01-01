Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Fabien Farnolle

Futbolcu Maç sayısı Süre (Dk.) Gol Sarı kart Kırmızı kart Fabien Ceddy Farnolle 17 1530 - - - Adis Jahovic 17 1494 10 1 1 Robin Yalçın 16 1404 3 3 1 Guilherme Costa Marques 17 1228 5 3 - Sakıb Aytaç 14 1225 - 4 - Mitchell Donald 16 1175 3 3 - Mustafa Akbaş 12 1078 - 3 1 Issam Chebake 12 1032 - 4 - Afriyie Acquah 13 1017 - 3 - Teenage Hadebe 11 946 - 2 - Thievy Bifouma 13 829 6 1 - Moryke Fofana 15 821 1 2 - Murat Yıldırım 11 565 - 3 - Özer Özdemir 7 500 - 1 - Arturo Mina 7 450 - 1 - Gökhan Töre 9 446 1 - - Ghaylen Chaaleli 7 375 - 4 - Erkan Kaş 5 305 - 3 - Eren Tozlu 6 126 1 1 1 Rahman Buğra Çağıran 5 126 - - - Ahmed Ildız 8 117 - - -

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi kaleci Fabien Ceddy Farnolle oldu.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyotu 24 puan ve averajla 8. sırada bitirdi.Toplam 21 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde Fabien Ceddy Farnolle, Adis Jahovic ve Guilherme Costa Marques tüm maçlarda forma giydi. Bu oyuncular arasında Beninli file bekçisi Fabien Ceddy Farnolle, 17 müsabakada 1530 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.Fabien Ceddy Farnolle'yi 1494 dakikayla Makedon forvet Adis Jahovic, 1404 dakikayla Robin Yalçın, 1228 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.En golcü JahovicBtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2019-2020 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 32 golün 10'unda Adis Jahovic imza attı.Malatya ekibinin yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki Makedon golcü, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.Sarı-siyahlılarda Jahovic'in ardından 6 golle Thievy Bifouma geldi. Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 5, Robin Yalçın ve Mitchell Donald 3'er, Moryke Fofana, Eren Tozlu ve Gökhan Töre ise birer gol kaydetti.En hırçın Robin Yalçın ve Mustafa AkbaşBtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcuları Robin Yalçın ve Mustafa Akbaş olarak ön plana çıktı.Futbolular, 1'er kırmızı, 3'er sarı kart gördü. Bu oyuncuları, 1 kırmızı, 1 sarı kartla Adis Jahovic, 1 kırmızı kartla Eren Tozlu takip etti.Toplam 41 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Sakıb Aytaç, Issam Chebake, Ghaylen Chaaleli dörder, Guilherme Costa Marques, Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım ve Erkan Kaş üçer, Teenage Hadebe ve Moryke Fofana ikişer, Thievy Bifouma, Özer Özdemir ve Arturo Mina birer sarı kart gördü.Malatya ekibinde oyuncuların, 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle: