Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın Trabzonspor 'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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