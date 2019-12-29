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Yeni Malatyaspor, yerli otomobilden 15 tane alacak

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan yerli otomobilden 15 tane alacağını açıkladı.

29.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:46

Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobil, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti.

"BÜYÜK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yönetim kurulu kararıyla yeni otomobilden 15 tane alacağını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

"BU MESELE MİLLİ BİR MESELE"

Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ülkemiz adına bu büyük önem taşıyan yerli otomobil hamlesine biz de kulüp olarak katkı sunmak istedik. Bu mesele milli bir mesele ve herkesin olaya bu pencereden bakması lazım. Kulüp olarak bu milli seferberliğe katkı sunmak için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor, yerli otomobilden 15 tane alacak

Yeni Malatyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
GERCEKCİ: Darisi bütün lig takimlarina kutlarim malatyasporu.
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RKA: Yeni Malatyaspor u tebrik ediyorum diğer takımlar a örnek olacak bir davranış
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