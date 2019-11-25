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Yeni Malatyaspor yönetimi Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

25.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:23Yeni Malatyaspor yönetimi Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarete, Yeni Malatyaspor Kulüp ikinci Başkanı Selim Pilten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile kulüp yöneticileri katıldı. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki günlerde Milli Takımımızın Malatya'da bir maç yapması ile ilgili olarak Federasyon Başkanımızdan söz aldık. Onunla alakalı olarak stat çevresinde yapılması gereken çalışmalar var Sayın Başkanımızla bu çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki günlerde tamamlanır. Milli takımın bir şehirde maç yapması çok önemlidir. Milli Takımımızı Malatya'da görmek istiyoruz. Malatya şehri bunu hak ediyor. Şehrimizin marka değerini artırmak ve Malatyaspor'umuzu daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kulüp olarak 'Futbol Köyü Projemiz' bulunmakta. Bu projemizi hayata geçirdiğimiz zaman bölgemizde futbol adına çok büyük bir yatırım yapmış olacağız. Gerçekleştirilecek bu proje ile iyi ahlaklı, topluma örnek olacak futbolcular ve bireyler yetiştirilecek. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuş ve desteklerini esirgememişlerdir. Desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Başkanımızın ve beraberindeki arkadaşlarımızın Malatyaspor'u en iyi noktalar taşıma gayret ve çabası içerisinde olduklarını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatyaspor kulüp yöneticilerinin bu gayretlerine bir nebzede olsa katkıda bulunmak amacıyla elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle stadyuma erişim noktasındaki alternatif yollarla ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Stat çevresinde yapılması gerekenler ile stada ulaşım noktasında yeni aksların yapılması ile erişim daha rahat bir hale gelecektir. Mevcut yollar buna yeterli gelmemektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut yollara alternatif olarak 30 metre genişliğinde yeni bir yol yapılması noktasında çalışmalar başlatıldı. Bu yolumuzun birinci kısmını çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı amaçlamaktayız. İkinci kısmı için ise gerekli kamulaştırma çalışmalarını tamamlayarak yolumuzu Battalgazi yoluna bağlanması ile ilgili çalışmalarımızı da başlatacağız. Bu yolumuzu inşallah Milli Maçtan önce tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Gürkan, "Malatyaspor idarecileri tarafından Malatya ve bölgesi için önemli olan 'Futbol Köyü Projesi' adı altında çok güzel bir proje hazırlanmış. Bölgemiz ve Malatyaspor altyapısı için çok anlamlı bir kompleks. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim üzerimize düşen bir görev varsa yapmaya da hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gayretlerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor Malatyaspor'umuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a isminin yazılı olduğu bir forma ve kaşkol hediye etti. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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