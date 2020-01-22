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Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u konuk edecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

22.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:02Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u konuk edecek
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Demir Grup 'u ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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