Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turda dahil olan Yeni Malatyaspor, rakibini saf dışı bırakarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Sarı-siyahlı takımda eksik ve sakat futbolcu bulunmazken, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan teknik direktör Sergen Yalçın, Keçiörengücü maçında takımının başında sahaya çıkacak.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuş ve tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı göstermişti.

Kaynak: AA