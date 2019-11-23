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Yeni Malatyasporlu Arturo Mina: "Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, yarın sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, bu maçı kazanıp zirveye yürümek istediklerini söyledi.

23.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:15
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, yarın sahalarında oynayacakları maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, bu maçı kazanıp zirveye yürümek istediklerini söyledi.
Malatya ekibinin Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda, Arjantin'in River Plate takımından kadrosuna kattığı Mina, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı ve ligin 12. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Mina, başarılı gidişatlarını sürdürmek istediklerini aktardı.
Mina, yarın sahalarında Fenerbahçe ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Bunu bildiğimiz için çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz." diye konuştu.
Bu sezon bir sakatlık dönemi geçirdiğini hatırlatan 29 yaşındaki futbolcu, "Sakatlıktan döndüm, Fenerbahçe maçı için yüzde yüz hazırım. Kafa olarak da hazırım. Zor ama izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak. Umarım kazanırız." ifadelerini kullandı.
Arturo Mina, takım olarak iyi durumda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Her sezon üzerine koyarak ilerlediğimiz bir grafiğimiz var. Bunun için çok çalışıyoruz. Geçen sezon ligi 5. sırada tamamlamıştık, inanıyorum ki sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde bitireceğiz."
Mina, takımdaki arkadaşlık ortamı ve uyumun son derece iyi olduğunu vurgulayarak, bunu sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Yeni Malatyasporlu Arturo Mina:

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA


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