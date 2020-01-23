Yeni Malatyasporlu Farnolle: Avrupa deneyimini tekrar yaşamak istiyoruz

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Beninli kalecisi Fabien Farnolle, "İnşallah ligi ilk 5 içinde bitirip, geçen seneki Avrupa deneyimini tekrar yaşamak istiyoruz. Ligi ilk 5 ya da daha üst sıralarda bitirmek gibi bir hedefimiz var" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un deneyimli file bekçisi Fabien Farnolle, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu. İlk yarıda şansız maçlarla 10 puan kaybettiklerini söyleyen tecrübeli kaleci, "Futbol anlamında iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim ancak puan ve skor anlamında hedeflerimize ulaşamadık. Elimizden kaçan maçlarımız oldu. 10 puana yakın puanı olmayacak şekilde kaybettiğimizi söyleyebilirim ama tabii futbolda bunlar var. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için ikinci yarıya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"LİGİ İLK 5 YA DA DAHA ÜST SIRALARDA BİTİRMEK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR"

Her zaman en iyisini yapmak için uğraştıklarını vurgulayan 34 yaşındaki kaleci, "Bundan dolayı mükemmel bir performansımız vardı diyemem. Aksini dersem biraz rahatlığa girmiş oluruz. Çok çok daha iyisini yapabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Puan olarak bir hedef koyamam ancak benim ve takımın şöyle bir hedefi var; İnşallah ligi ilk 5 içinde bitirip, geçen seneki Avrupa deneyimini tekrar yaşamak istiyoruz. Ligi ilk 5 ya da daha üst sıralarda bitirmek gibi bir hedefimiz var. Puan için bir şey söyleyemem çünkü ligde puan ve puanlama her hafta değişebiliyor. 40 puan desem 40 puanla küme düşen takımlar bile oluyor" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA İYİ BİR DENEYİM OLDU"

Takımın Avrupa macerası hakkında da konuşan Fabien Farnolle, "Bizim için iyi bir deneyim oldu. Ayrıca bizim için ayrı bir gurur oldu. Çünkü Malatyaspor'un tarihinde İlk kez Avrupa kupalarına katılmasıyla beraber tarihte yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfada bir nebze de olsa adımızın geçmesi, bizim ve kadroda olan diğer arkadaşlar için çok büyük bir gururdu. Tarihe adımızı yazdırmak Malatya adına çok güzel bir şeydi. Ayrıca taraftarımıza da o heyecanı yaşattığımız için kendimizle ve takımımızla gurur duyuyoruz. Şu anki tek düşüncemiz tekrar o gururu ve heyecanı yaşamak. Aslında şansız bir şekilde elendik diyebilirim. İnşallah bu sene daha iyisini yapacağız" dedi.

"SÜPER LİG BİZİM İÇİN BARAJ DERSİDİR"

Süper Lig'i kendileri için okullardaki baraj dersine benzeten deneyimli kaleci, "Okullarda baraj dersi olur ya, Süper Lig bizim için bir baraj dersi. Onu mutlaka vermek ve iyi olmak zorundayız. Profesyonel olarak tabii ki biz bütün maçlara şampiyonluk gözüyle bakıyoruz. Tabii futbolda şansızlıklar ve sakatlıklar var. Bazen moral bozuklukları oluyor. Biz bunlarla da savaşıyoruz, sadece rakibimizle oynamıyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul