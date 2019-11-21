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Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

BtcTurk Yeni Malatyasporlu kaleci Fabien Farnolle, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

21.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:26

Yeni Malatyaspor'un deneyimli kalecisi Fabien Farnolle, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında karşılaşacakları maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Farnolle, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, bu sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

"AVRUPA'NIN TADINI ALDIĞINIZ ZAMAN HEP GİTMEK İSTİYORSUNUZ"

Geçen sezon UEFA Ligi'ne gittiklerini anımsatan Farnolle, "Avrupa'nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. Avrupa'ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum." diye konuştu. Farnolle, Malatya'da kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, "Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil, başarılı olmak için çok çalışıyorum. Umarım bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK VAR"

Hafta sonu sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Farnolle, "Sahamızda taraftarımızın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Ayrıca takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bu da sahaya yansıyor. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Batı Çalışma Grubu, Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (6)
MALATYALI:feneresyon alın teriyle oynasa zaten ligi sonlarda bitirir ama işin başka tarafı var başkan var bakanlar var nihatcık var palabıyık var kökönöz kurusun şikebahçe
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OGZ:Siz önce borcunuzu devlete yükleyip yeni isimle süper lige çıkmanın hesabını verin. O parada 80 milyonun hakkı var.
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BAY B:BÖYLE KONUŞANLAR GENELDE MAÇI ÖNCEDEN MASADA VERENLER OLUYOR. BELLİKİ MASADA MAÇI VERMİŞLER O YÜZDEN BELLİ OLMASIN DİYE KONUŞUYORLAR.
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HAKAN:fenevi hafife almayın nihat gibi bir şarlatanı var
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YUSUFFF:ELBETTEKİ MALATYASPORUMUZ YENECEK :-)LİGİNFLAŞ TAKIMIYIZ
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.:EZİLMİŞ FENEV 4-5 YER
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