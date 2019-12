Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic: "Süper Lig'in kalitesi artıyor"

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon forveti Adis Jahovic, Türkiye 'de futbolun her geçen yıl geliştiğini, bunun da Süper Lig'in kalitesini artırdığını söyledi.Malatya ekibinin yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki Makedon golcü, ligde geride kalan 16 haftada da forma giyerken, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veren Jahovic, sarı-siyahlı takımın performansı, ligin kalitesi, kendisini zorlayan savunma oyuncuları ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Jahovic, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, ligde bulundukları sıradan daha üste çıkmak için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.Geride kalan sezonlarda Göztepe ve Konyaspor'da forma giyen Jahovic, Süper Lig'in kalitesini beğendiğini ifade etti."Avrupa ile farkımız yok""Türkiye'de futbol her yıl gelişim gösteriyor." diyen Jahovic, şöyle konuştu:"Süper Lig bu sezon herkesin herkesi yenebileceği bir lig haline geldi. Bu da kalitenin arttığını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımların başarısız olmasını buna bağlamamak gerekir. Şu anda Avrupa ile farkımız yok. Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçları biraz düzelttiğimiz zaman bence hiçbir fark kalmayacak."Jahovic, ligde "Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dışında Anadolu takımlarının da zirve mücadelesi verdiğini belirterek, "Neden olmasın çünkü 2-3 takımın şampiyon olabilecek kalitesi var. Öncelikle de Demir Grup Sivasspor. Şu an belki de lider olduğu için konuşuyorum, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Onun için neden olmasın." ifadelerini kullandı."Marcao ve Luyindama ile oynamak zor"Süper Lig'de başarılı futbolcuların bulunduğunu aktaran Jahovic, şunları kaydetti:"Ligde oynayan bütün isimler kaliteli ama benim açımdan forvet oyuncusunun sevmediği tarzda futbolcular var. Galatasaray'da Marcao ve Christian Luyindama, çünkü onlar çok yakın, temaslı ve biraz da vurarak oynuyor. Onun için onlarla oynamak hakikaten zor."