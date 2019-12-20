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Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius'un yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

20.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:02 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius'un yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Arturo Mina'nın, Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz, maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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