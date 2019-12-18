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Yeni Malatyasporlu futbolcu Eren Tozlu ameliyat edildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

18.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:34Yeni Malatyasporlu futbolcu Eren Tozlu ameliyat edildi
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Tozlu, çapraz bağ sakatlığından dolayı Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6 ay içerisinde sahalara dönebileceği belirtildi. Geçmiş olsun Eren Tozlu." ifadeleri kullanıldı.
Eren Tozlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanmıştı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Eren Tozlu, Spor

Kaynak: AA

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