Yeni Malatyasporlu futbolcu Issam Chebake'in Fransa'daki zorlu hikayesi

BtcTurk Yeni Malatya spor 'un Faslı futbolcusu Issam Chebake, Fransa 'da alt liglerde oynadığı dönemde çok zorluk yaşadığını, Türk arkadaşının yanında pazarda sebze ve meyve satarak geçimini sağladığını belirtti.Sarı-siyahlı takımda 3'üncü sezonunu geçiren ve sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 30 yaşındaki savunma oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan Chebake, bugünlere gelebilmek için çok büyük zorluklar çektiğini dile getirdi.Alt liglerde forma giydiği dönemde çok az para kazandığını ve başka işlerde çalışarak geçimini sağladığını vurgulayan Faslı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:"Her futbolcunun kariyerinde zorluk yaşadığı dönemler vardır. Benim de oldu. Fransa'da 7-8 sene 4'üncü ve 6'ncı liglerde oynadım. Yavaş yavaş kendimi geliştirerek bu seviyeye geldim. Fransa'da alt liglerde oynarken bize çok büyük paralar vermiyorlardı. Mecburen çalışıyorduk. Hem çalışıyordum hem de futbolumu oynuyordum. Aynı zamanda antrenörlük lisansı almaya çalışıyordum çünkü spor hocası olmak istiyordum. Kendi paramı kazanıyordum. Yol masraflarımı ve harçlığımı çıkarıyordum. Daha sonra üst liglere geçince para kazanmaya başladım. Fransa'da olduğum dönemde Mikail diye Türk arkadaşım vardı. Onun o dönemde yanında çalışan arkadaşı işten ayrılmıştı. Ben de maddi zorluklar çekiyordum. Mecburen maçtan çıkıp koşa koşa Mikail'in yanına gidiyordum. Pazarda meyve ve sebze alıp satıyorduk. Çoğu zaman kasa taşıdım. Ancak bu gayet normal bir şey. Futbolcuyum ama her mesleğe saygı duyuyorum. Hala hiç gocunmadan da çalışırım.""Belhanda, Türkiye 'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri"Issam Chebake, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Younes Belhanda'nın Türkiye'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri olduğunu belirtti.Bu sezon ortaya koyduğu performansla sarı-kırmızılı taraftarların en fazla eleştirdiği futbolcuların başında gelen Belhanda ile ilgili Chebake, "Belhanda'nın eleştirildiğini duyuyorum, sosyal medyadan takip ediyorum. Bunlar gerçekten beni üzüyor. Belhanda, kalitesi ve tekniğiyle Galatasaray'a faydalı olan ve olmaya devam edebilecek bir oyuncu. Ben de her maça çıktığım zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum ama bazen duraksayabiliyorsunuz. Bizim de durağanlaştığımız dönemler oluyor. Robot değiliz. Belhanda, çok iyi bir pasör. Galatasaray taraftarının Belhanda'yı sahiplenmesini isterim. Belhanda, Türkiye'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri." diye konuştu."Türkiye beni çok geliştirdi"BtcTurk Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta bir gol atan Chebake, Süper Lig'in kendisini çok geliştirdiğini ifade etti.Ligde kaliteli takımların yer aldığının ve rekabetin üst düzeyde olduğunun altını çizen Faslı futbolcu, "Türkiye, beni gerçekten çok geliştirdi. Türkiye'de küçük takım yok. Hepsi çok büyük. Her hafta büyük takımlarla oynuyoruz. Fransa'da futbola başladım, temel eğitimlerimi aldım ama Türkiye'den teklif gelince hemen kabul ettim çünkü burada atak futbolu oynanıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Burayı seçmemdeki en büyük nedenlerden biri de Türkiye'yi kendime yakın hissetmem. Fas kültürü, Türk kültürüne çok yakın. Burada hem dini hem de kültürel açıdan hiçbir zorluk çekmedim. Burası benim ikinci ülkem gibi." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa heyecanını tekrar yaşamak istiyoruz"BtcTurk Yeni Malatyaspor'un bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli bir başarıya imza attığını dile getiren Chebake, "Avrupa bizim için güzel bir deneyim oldu. Bunu bir daha yaşamak istiyoruz." dedi.UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Slovenya'nın Olimpija takımını saf dışı bırakan ancak üçüncü turda Sırbistan temsilcisi Partizan'a elenen sarı-siyahlı ekibin oyuncusu, "Avrupa bizim için güzel bir deneyim oldu. Bu deneyimi bir daha yaşamak istiyoruz. Tekrar Avrupa kupalarına giderek daha farklı sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Avrupa heyecanını tekrar yaşamak ve taraftarlarımıza da yaşatmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.