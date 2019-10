Yeni Malatyasporlu futbolcular 3 puana odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacakları Yukatel Denizlispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.Sarı-siyahlı takımın ön liberosu Robin Yalçın, sahalarında oynayacakları Yukatel Denizlispor maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.Robin Yalçın, geçen hafta Antalyaspor karşısında sezonun en kötü maçını oynadıklarını söyledi.Antalyaspor müsabakasının geride kaldığını belirten Robin Yalçın, "Önümüzde Yukatel Denizlispor karşılaşması var, inşallah oradan 3 puan alırız. Şu an ligde 7 puanımız var. Hedefimiz önümüzdeki maçta 3 puan almak. İnşallah hep birlikte, taraftarlarımızla Yukatel Denizlispor'dan 3 puan alacağız." dedi.Robin Yalçın, sahalarında oynamanın avantajlarını kullanacaklarını anlatarak, "Yukatel Denizlispor karışından en önemlisi birlikte hareket edeceğiz. Mücadele ederek, yüzde 100 üç puan alacağız. rakibimiz lige iyi başladı. Biz de zor maçlar oynadık. Yukatel Denizlispor belki 1 puan için gelecek ama burası bizim stat, 3 puanı almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Adis Jahovic: "Her maç eşit derecede önemli olacak"Forvet oyuncusu Adis Jahovic ise geçen hafta mağlup oldukları Antalyaspor maçının geride kaldığını ifade ederek, önlerindeki maçlara bakacaklarını aktardı.Herkesin herkesi yenebileceği bir ligde mücadele ettiklerini, her maçın eşit derecede önemli olduğunu belirten Jahovic, "Eskiden 4 takım vardı, onlar hep zirvenin üstündeydi artık herkesin herkesi yenebileceği bir ligde oynuyoruz. Çok kaliteli takımlar var. Artık her maç eşit derecede önemli olacak. Sadece 4 büyüklerle oynarken konsantrasyonunuzun yüksek olması gerekmiyor, herkesle oynarken yüksek olmazı lazım. Çünkü küçük hatalar maç kaybettiriyor." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "Bu sezon ilk defa bir karşılaşmada takım gol atamadı, kanat oyuncularının eksikliğinin bir etkisi var mı?" sorusuna Jahovic, şu yanıtı verdi:"Tabii ki bu sezon ilk gol atamadığımız maç Antalyaspor maçı. Futbolda bu tarz şeyler de olacak. Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Fofona tabii ki katkı veren iyi oyuncular. Onların yerine oynayan arkadaşlarımız da katkı veriyor. Onun için böyle şeylere bağlamamak lazım. Yarın benim yerime başka biri oynayacak. Bu tür rotasyona sürekli gideceğiz. Tabii ki her oyuncunun eksikliği bizim için önemli. Futbolda gol atamayacağınız maçlar da olur. Yukatel Denizlispor karşısında gol atıp gol yemeden maçı bitirmeye çalışacağız."