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Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor

Futbola verilen koronavirüs arasında Yeni Malatyasporlu futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

26.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:10
Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor
Futbola verilen koronavirüs arasında Yeni Malatyasporlu futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Evlerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcular bu anlarını video yoluyla kulübe gönderiyor.

Hiçbir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Bazı futbolculara kulüp tarafından fitness ve spor ekipmanları verilirken, diğerler oyuncuların ise kendi imkanlarıyla kondisyon depoladıkları belirtildi.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF'nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi. - MALATYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Hikmet Karaman, Spor

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Haberler ›› Spor ››Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor - Spor
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