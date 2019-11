Yeni Malatyasporlu futbolcular Gençlerbirliği maçına odaklandı

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, Gençlerbirliği maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.Sakıb Aytaç, geçen hafta sahalarında golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında iyi mücadele ettiklerini belirtti.Fenerbahçe karşılaşmasına iyi başladıklarını ifade eden Sakıb, "Maçı alabilecek pozisyonlar da yakaladık ama 1 puan aldık. Artık bu maçı geride bıraktık." diye konuştu.Sakıb, bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çalışmalarımızı ona göre yapıp, maça odaklanıyoruz. Gençlerbirliği maçından 3 puanı alıp dönmek istiyoruz. Onlar alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor biz de yukarılardan kopmamak istiyoruz. Onların son haftalarda bir çıkışı olabilir ama biz de 6 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir kadromuz var. İyi ve zorlu bir maç olacak. İnşallah yenip, evimize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Bir gazetecinin, "Performansın her geçen gün yükseliyor. Milli takım için adın geçiyor. Ne düşünüyorsun?" sorusuna Sakıb, "Her Türk gencinin gitmeyi çok istediği bir platform. Ben de tabii ki orada olmayı çok isterim. Bu işler için biraz performansınız da iyi olacak. Nasibinizde varsa oluyor. İnşallah ben de o kadroda kendime yer bulurum. Uzun bir süre sakatlık geçirmiştim, şimdi yavaş yavaş kendime geliyorum. İnşallah hem bireysel hem de takım olarak daha iyi yerlere geliriz." cevabını verdi."Herkes birbirini yenebilecek güçte"Ligin bu sezon "ilginç" geçtiğini anlatan Sakıb, şunları kaydetti:"Normal sezonlarda büyük takımların daha kafada götürdüğü Anadolu takımlarının ise daha geride başladığı bir lig oluyordu ama bu yıl herkes birbirini yenebilecek güçte. Puanlar da birbirine çok yakın. Alt sıralarla daha büyük bir kopma oluşmadı. Büyük takımlara baktığımızda da kadromuzun ilk 5 ya da 6'ya oynayabilecek kalitede olduğunu biliyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Performansımızı ona göre tutuyor, idmanlarımızı ona göre yapıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanıp, performansımızı en yüksek seviyede tutup, ligi de en iyi yerde bitirmek istiyoruz."Moryke Fofana: "Kaliteli bir takıma sahibiz"BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofana ise Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan alabilecek güç ve kalitede olduklarını söyledi.Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puana sevinmediklerini dile getiren Fofana, şu görüşleri paylaştı:"Kurtardığımız bir penaltı, verilmeyen bir golümüz var. Futbolda böyle şeyler olacak. Futbolun kuralı bu onun için 1 puana sevinçliyiz diyemem. Gençlerbirliği maçına hazırız. Son 6 maçta namağlup olmamız her maça hazır bir şekilde çıktığımızı gösteriyor. Gençlerbirliği deplasmanına puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Çünkü kaliteli bir takım ve oyunculara sahibiz. Orada 3 puan alabilecek kapasitemiz de var."