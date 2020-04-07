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Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftara seslendi

Yeni Malatyasporlu futbolcular tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının bir an önce etkisini yitirip her şeyin eskisi gibi olacağı konusunda Malatyalılara, 'umudunuzu kaybetmeyin' temalı bir videoyla seslendi.

07.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:58
Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftara seslendi
Yeni Malatyasporlu futbolcular tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının bir an önce etkisini yitirip her şeyin eskisi gibi olacağı konusunda Malatyalılara, 'umudunuzu kaybetmeyin' temalı bir videoyla seslendi.

Sarı - kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan videoda futbolcular Malatyalılara seslenerek, güzel günlerin yakında olduğunu söyledi. Videoda ilk olarak konuşan golcü Eren Tozlu, "Ülkemizin ve tüm dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde birlik olma zamanı. İnşallah beklediğimiz o güzel günler çok yakında" ifadeleriyle seslendi. Takımın 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter ise "Dayan Malatya" derken, kaptanı Murat Yıldırım ise "Sevgili Malatyalılar ve Malatyaspor ailesi, inşallah bu kötü hastalığı bir an önce yenip, güzel günler hep birlikte yürüyeceğiz" mesajını verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eren Tozlu, Malatya, Spor
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Haberler ›› Spor ››Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftara seslendi - Spor
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