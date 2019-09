- Yeni Malatyasporlu futbolculardan iddialı açıklamalar

- Yeni Malatyasporlu futbolculardan iddialı açıklamalarSakıb Aytaç: "Süre aldıkça daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum"

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Sakıp Aytaç, kendi performansı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk 3 hafta hatasız oynadım diyebilirim ama daha çok iş yapmam gerekiyor. Kendimi biliyorum. Nefesim açıldıkça, maçlarda çok süre aldıkça daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi.Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ve orta saha oyuncusu Moryke Fofana Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftalar ilerledikçe bireysel performansının yükseleceğine inandığını kaydeden Sakıb, "Uzun bir süre oynamamıştım. Bir kamp dönemi geçirip buraya geldim ama ne kadar da bir kamp dönemi geçirmiş olsam takımla birlikte beraber olmak, sahaya çıkıp 90 dakika oynamak kolay bir şey değil. Tabii şimdilik ilk maçım Alanyaspor maçıydı. İkinci maçım Ankaragücü ve üçüncü maçım Galatasaray. Nefesim yavaş yavaş yerine geliyor. İlk 3 hafta hatasız oynadım diyebilirim ama daha çok iş yapmam gerekiyor. Kendimi biliyorum. Nefesim açıldıkça, maçlarda çok süre aldıkça daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" diye konuştu."Sergen Hoca ile birlikte ofansif bir futbol oynuyoruz"Sakıb, Sergen Yalçın'ın takımı ofansif oynattığını da belirterek, şunları söyledi:"Sizin de gördüğünüz gibi Alanyaspor maçında ilk yarı 3-0'lık bir skor, ama ikinci yarı bambaşka bir Malatyaspor vardı. Skorlardan ziyade oyun olarak ben iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sergen Hoca ile birlikte ofansif bir futbol oynuyoruz. Daha ligin ilk haftaları. Takımların kendi performanslarını sergilemesi süre alıyor. İlerleyen haftalardan sonra bizim takımın da daha iyi olacağına inanıyorum.""Antalyaspor, puan olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor"Son olarak Antalyaspor maçını değerlendiren Sakıb, "Ben uzun yıllar Antalyaspor'da görev aldım. Güzel bir maç olacak. Antalyaspor, puan olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bizim de hem oyun olarak hem de puan olarak iyi bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. İyi ve zevkli bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Mutlu bir şekilde döneriz" ifadelerini kullandı.Fofana: "Galatasaray karşısında alınmış 1 puan her zaman iyidir"Orta saha oyuncusu Moryke Fofana ise, 3 haftalık sakatlık sürecinin bittiğini belirterek, "3 haftalık bir sakatlıktan sonra takıma geliyorum. Takıma daha çok şey katmak istedim. Belki başaramadım ama Galatasaray karşısında alınmış 1 puan her zaman iyidir. Tabii unutmamak lazım ki maçın sonlarına doğru benim kaçırdığım bir pozisyon var. Galip de gelebilirdik. Tabii bu futbolda olacak. Galip gelmek de var beraberlik de var mağlup olmak da. Onun için Galatasaray karşısında son dakikada aldığımız 1 puan için mutluyuz" dedi."Sergen Hoca'nın karar vermesi gerekiyor"Kendi durumuyla alakalı son kararı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın vereceğini ifade eden Fofana, "Benim durumumla alakalı bu hafta iyi bir antrenman programı olacak. Ondan sonra Sergen Hoca'nın karar vermesi gerekiyor. Ama Antalyaspor maçı zorlu bir maç olacak. Çünkü Türkiye'de oynadığımız tüm deplasmanlar zorlu geçiyor. Biz bu sene baktığınızda çok iyi bir takım olduk. Antalya'ya puan ya da puanlar için gideceğiz. Ama futbolda neler olabileceğini bilemeyiz. Her zaman her maça gittiğimiz gibi 3 puan için gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA