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Yeni Malatyasporlu Hadebe'nin hedefi, büyük takımlardan birinde forma giymek

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Teenage Hadebe, hedefinin Türkiye'nin büyük takımlarından birinde forma giymek olduğunu söyledi.

26.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:09 Yeni Malatyasporlu Hadebe'nin hedefi, büyük takımlardan birinde forma giymek

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Teenage Hadebe, hedefinin 'nin büyük takımlarından birinde forma giymek olduğunu söyledi.

Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'yle karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan savunma oyuncusu Teenage Hadebe, Çaykur Rizespor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Çaykur Rizespor maçında takım olarak mağlubiyet beklemediklerini ifade eden Zimbabweli futbolcu, "90 dakika boyunca iki tane pozisyon buldular, ikisini de gol yaptılar. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı. Şimdi bunu unutacağız, çabucak önümüze bakacağız. Önümüzde bir maç var. Nerede hatalar yaptık, hangi detayları kaçırdık hocalarımız zaten bunları bize söylüyorlar. Bunları hemen düzeltip, önümüzdeki maçlara konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

Hadebe, bir gazetecinin 'Genç bir oyuncusun ve zor bir ligde oynuyorsun. Her geçen gün de performansının üzerine koyarak ilerliyorsun. Bu anlamda kariyer planın nedir?' sorusuna, "Gelecek için şunu söyleyebilirim; daha çok çalışıp belki Türkiye'nin büyük takımlarından birinde forma giymek" yanıtını verdi.

24 yaşındaki Hadebe, ilk yarının son haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili ise "Değişik bir takım. Dışarıda oynayacağız. Ona göre hazırlanıp, konsantre olacağız. Kolay bir maç olmayacak ama oraya kazanmak için gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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