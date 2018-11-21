Yeni Malatyasporlu Pereira: 'Tabii Ki 3 Puan İçin Oraya Gideceğiz'

Takım olarak iyi gittiklerini kaydeden Pereira, "Fizik olarak antrenmanlarımızı en üst seviyede yapıyoruz. Zor maçlarımız üst üste geliyor, fizik gücü yüksek takımlarla oynuyoruz. Şu anda fikstür böyle gidiyor ama iyi gittiğimizi düşünüyorum" dedi. Pereira, Kasımpaşa 'nın güçlü yanlarının yansı sıra zaaflarını da iyi bildiklerini ifade ederek, "Kasımpaşa bu sene daha da güçlü. Analizlerde de bunu görüyoruz. Tabi ki ayrıca geçiş oyunlarını da çok iyi yapıyorlar. Çok da hızlı oyuncuları var. Geçiş oyunlarında da çok fazla gol atmışlar. Buna göre taktiğimizi hocamız belirleyecektir. Ona göre çalışıp, önlemlerimizi alacağız. Onlar ne kadar güçlü olursa olsun biz de çok çalışıyoruz. Tabii ki 3 puan için oraya gideceğiz. Daha yukarılara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

E. Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise Kasımpaşa deplasmanından puanla dönüp, iyi gidişi sürdürmek istediklerini söyledi. Yıldırım, "Ligde güzel bir gidişatımız var. Tabi milli takım arası oldu. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Biraz daha üzerine koyarak, Kasımpaşa'nın eksik yanlarını çalışarak, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, güzel gidişatı süslemek istediklerini ifade ederek, "İyi çalışıyoruz. Kasımpaşa maçı hazırlıkları çerçevesinde U21 takımımızla bir hazırlık karşılaşması oynadık. O maçta güzel geçti. İnşallah bu başarıyı devam ettirir ve ligi güzel bir yerde bitiririz" açıklamasında bulundu. Süper Lig'de geride kalan 12 haftalık sürecide değerlendiren Yıldırım, "Bizim için sürpriz sonuçlar olmadı. Özellikle sahamızda bütün takımları yenebileceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor maçı 5-0'lık sonuç sürpriz olabilir ama biz maça galibiyet için çıkmıştık. 5-0'da çok güzel bir sonuç oldu. Önümüzdeki haftalarda alt sıradaki rakiplerle karşılaşacağız. Son 5 maçta 3 galibiyet alırsak, üst sıralarda yer alırız. Ligde ilk 10 içerisinde yer almak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Rakibimiz de iyi gidiyor"

Yıldırım, Kasımpaşa maçının kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Rakibimiz de iyi gidiyor. Bu anlamda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Puan tablosunda 1 puan önümüzdeler, direkt kendi rakibimiz. Hücum hatları çok iyi, çok gol atan bir takım ama zayıf noktaları da var. Biz, o zayıf noktalardan onları vurarak galibiyeti almayı istiyoruz. Biz bu havayı yakalamışken galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.