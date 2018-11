CARMEDYA.COM – Bayanlar ve baylar, işte karşınızda yeni 2019 Mazda 3 hatchback'in ilk casus görüntüleri . Model tasarım konusunda oldukça dikkat çekiyor.Bu ayın ilerleyen saatlerinde LA Auto Show'da ortaya çıkması beklenen model testlerine devam ediyor. Avrupa 'da test edilirken kameralara yakalanan model, tasarım anlamında iddialı görünüyor. Ön yüzde büyük bir ızgaranın kullanılacağı tahmin ediliyor. Bunun yanına daha farklı far tasarımı dikkat çeken ayrıntılardan. Otomobilin genelinde Kai konseptin etkileri de görülüyor.İçeride neler var?Dışı gibi iç mekan fazla değişime uğramamış. İçeride gösterge panelinde ufak değişimler sunulmuş. Birde orta konsoldaki ekranın değişmesi dikkatlerden kaçmıyor. Orta konsolda önemli değişimler sunulmuş. Direksiyon sisteminde de değişim yapılmış. Araç mimarisi eski nesile göre daha da geliştirilmiş. Bununla birlikte daha düşük bir oturma pozisyonu sunuluyor. Modelin kalbinde ise yeni geliştirilen SkyActiv-X motor yer alacak.The post Yeni Mazda 3 kameralara yakalandı appeared first on Carmedya.