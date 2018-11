CARMEDYA.COM – Mazda C segmentindeki başarılı ismini yeniledi. Model KODO tasarım felsefesini benimseyerek önceki nesile göre daha iddialı hale gelmişti.Hemen sonrasında ise model makyajlanarak eski nesilde yakaladığı ivmeyi devam ettirmek istedi. Tasarıma baktığımızda yenilik olarak far grubu dikkatlerden kaçmıyor. Akabinde ise daha geniş ön ızgara otomobili iddialı kılmış. Tampon grubunda ise yine revizeler gözden kaçmıyor. Arka bölüme geldiğimizde ise stop grupları elden geçirilmiş. Eski nesile göre yuvarlak hatlar arttırılmış. Bunun etkilerini arka bölümde daha fazla hissediyoruz. Arka tampon grubu da değişimlerden nasibini almış.Sedan karoserle de gelecekHatchback karoserdeki gibi sedan karoserde de önemli değişimler yaşanmış. Ön ızgara daha da büyütülmüş. Tamponda oval hatların etkisi fazlasıyla hissediliyor. Arka bölümde stop grubu daha da değiştirilmiş. Bagaj kapağının yükleme alanı da eski nesile göre küçültülmüş. Tampon grubunda da değişimler göze çarpıyor.Kokpitte önemli değişimOtomobilin iç tarafına geçtiğimizde ise üç kollu direksiyonun yapısı değiştirilmiş. Orta göbek daha da dışarı çıkarılmış. Orta konsoldaki ekran küçültülmüş. Klima kumandaları revize edilmiş ve daha da yukarı taşınmış. Vites kolu yenilenmiş ve hemen arkasındaki joystick kumandası elden geçmiş. Ön havalandırma ızgaraları da eski nesile göre inceltilmiş.Motorlar revize edilmişOtomobilde sunulan motorlar da verim anlamında revize edilmiş. Benzinli motor gamında 1.5 litre ve 2.0 litrelik versiyon yoluna devam edecek. Bu motorların verimi arttırılırken, vibrasyonu daha da düşürmek için geliştirmeler de yapılmış. Ayrıca yeni motor olarak Skyactiv X de merak edilen diğer detaylardan.The post Yeni Mazda 3 ortaya çıktı appeared first on Carmedya.