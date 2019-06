Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de! Merak Edilen Fiyatı?

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de!



A-Serisi Sedan, Premium kompakt sedan sınıfına eşsiz teknolojiler getiriyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Özellikleri ve Fiyatı?



Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan, benzersiz teknolojileri sayesinde standartları yeniden belirliyor.Türkiye pazarı için büyük önem taşıyan Yeni A-Serisi Sedan, S-Serisi'nden transfer edilen sürüş destek sistemleri ile yüksek güvenlik seviyesi sunuyor.A-Serisi Sedan'da ayrıca sezgisel kullanıma imkan tanıyan ve öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi gibi teknolojilerle fark yaratılıyor.Premium kompakt sedan segmentinde, eller serbest otomatik bagaj açma fonksiyonuna sahip KEYLESS-GO, iki adet 10,25 inç'lik ekrana kadar büyütülebilen tamamen dijital gösterge paneli, Mercedes me connect, kısmen otonom sürüş gerçekleştirebilen, harita ve navigasyon verilerini sürüş yardım sistemlerinde kullanabilen DISTRONIC ve PRE-SAFE® PLUS gibi teknolojiler A-Serisi Sedan ile kullanılmaya başlanıyor.A-Serisi Sedan, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile 246.100 TL'den başlayan fiyatlarla Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor.



Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye'de yollara çıkıyor. Sınıfının standartlarını yeniden belirleyen yeni sedan, yapay zeka kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekanı ile dikkat çekiyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, 246.100 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla Haziran ayından itibaren satışa sunuluyor.



Hayatı kolaylaştıran zengin standart donanım ve üstün teknolojiler



Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, zengin bir standart donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Baz donanımda bile dokunmatik ekranlı yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ve Aktif Fren Yardımcısı ile Aktif Şerit Takip Yardımcısı da dahil en güncel sürüş yardım sistemleri standart olarak sunuluyor. Style ve AMG donanım paketleriyle sunulan A-Serisi Sedan, bunun dışında Gece Paketi ve farklı özel donanımlarla kişiselleştirilebiliyor. Örneğin arka tamponun altına ayağın uzatılmasıyla bagaj kapağının otomatik olarak açılmasını sağlayan "Hands-free-access", eller serbest bagaj açma fonksiyonu'na sahip KEYLESS-GO konfor paketi, söz konusu özel donanımlardan sadece biri.



İç mekanda başlayan devrim



Mercedes-Benz'in kompakt sınıfta devrim niteliği taşıyan yenilikçi iç mekan yaklaşımıyla A-Serisi Sedan, modern kavramını yeniden tanımlıyor. İç mekan tasarımı, gösterge paneli ile başlıyor; gösterge panelinin üzerini örten bir koruma bulunmadığı için gösterge panelinin gövdesi havada süzülüyor hissi veriyor. İsteğe bağlı olarak 64 renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması, havada süzülme etkisini daha da güçlendiriyor. Tamamen dijital gösterge paneli isteğe bağlı olarak sunulurken türbin görünümlü havalandırma çıkışları sportiflik vurgusunu arttırıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan'ın kokpit tasarımı; iki adet 7 inç'lik ekran, bir adet 7 inç ve bir adet 10,25 inç'lik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inç'lik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor.



MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile benzersiz bir deneyim



Yeni A-Serisi, aynı zamanda "Mercedes me connect" için yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkan ilk Mercedes-Benz modeli olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka özelliği ile gelen öğrenme yeteneği ile benzersiz bir sistem olan MBUX, Yeni A-Serisi Sedan için de standart olarak sunuluyor. Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor ve böylece otomobil ile sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak yüksek çözünürlüklü 10.25 inç, tamamen dijital gösterge paneli, standart olarak sunulan dokunmatik ekran ve günlük konuşma dilini anlayan, "Hey Mercedes" komutu ile etkinleşen sesli komut sistemi gibi özellikler devreye giriyor. MBUX, dokunmatik ekran, isteğe bağlı olarak sunulan ve vites konsoluna entegre edilen dokunmatik kumanda paneli ve direksiyon üzerindeki Dokunmatik Kontrol Düğmeleri olmak üzere üç farklı arayüz üzerinden kumanda ediliyor. Ayrıca ön camda sanal gösterge paneli de sunuluyor.



S-Serisi'nden aktarılan güvenlik donanımları



Bünyesinde S-Serisi'nden transfer edilen özellikleri de barındıran A-Serisi ailesi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü 500 metreye kadar tararken, A-Serisi, ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Harita ve navigasyon verilerini sürüş yardım sistemlerinde kullanan A-Serisi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ile sadece öndeki aracı takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda araç hızını sürüş yönündeki viraj veya kavşaklara uyarlayabiliyor. Aktif Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi sistemler de sürüş güvenliğini tesis etmeye yardımcı oluyor.



Yayaları ve bisikletlileri koruyor



Yeni A-Serisi, standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, yavaş ilerleyen, durmak üzere olan ve duran araçlar dışında yoldan karşıya geçen yaya veya bisikletlilerle olası çarpışmanın şiddetini azaltıyor veya tamamen önlüyor. Yine standart olarak sunulan Aktif Şerit Takip Yardımcısı, 60 ile 200 km/s arasındaki sürüşlerde aracın kontrolsüz bir şekilde içinde bulunduğu şeridin dışına çıkması halinde titreşimle sürücüyü uyarıyor ve aracın şeritten çıkmaya devam etmesi halinde tek taraflı olarak fren müdahalesinde bulunuyor ve aracı tekrar şeridine döndürüyor. PRE-SAFE® PLUS, olası bir arkadan çarpmayı algılayarak fren sistemini etkinleştiriyor ve çarpışmanın şiddetiyle aracın ileriye fırlayıp başka bir araca veya nesneye çarpmasını önlüyor.



Hava yastıkları cam alanlardan gelecek tehlikelere karşı da koruyor



Güç sınırlandırmalı üç nokta emniyet kemerleri ile birlikte sürücü diz hava yastığı dahil kapsamlı hava yastığı donanımı, sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğini destekliyor. Rakiplerin çoğunun aksine cam hava yastığı, A sütununu da kaplayarak daha da güvenli bir koruma alanı sağlıyor. Ön koltuklarda standart olarak sunulan yan hava yastıkları arka koltuklarda isteğe bağlı olarak sunuluyor.



Rekortmen aerodinamik yapı



Yeni A-Serisi Sedan, 0,22 Cd'lik rüzgar sürtünme katsayısı ve 2,19 m2'lik ön alan değeriyle dünyanın en düşük değerine imza atıyor ve böylece CLA Coupé'nin dünya rekoruna eşlik ediyor.



Ön far çevresinin karoser parçalarıyla kusursuz birleşimi gibi otomobilin burun bölgesindeki iyileştirmeler kadar, motor, gövde altı ve arka aks parçaları da dahil olmak üzere otomobilin altının kaplanması da aerodinamik optimizasyona katkı sağlıyor. Lastiklerdeki hava akımını iyileştirmek için ön ve arka lastik spoylerleri de optimize edilirken, jant ve lastiklerde de aerodinamik çözümlere yer veriliyor. İsteğe bağlı olarak motor bölgesindeki hava akımını azaltan ve ön ızgaranın arkasına yerleştirilen iki parça bir panjur sistemi sunuluyor.



Kendinden emin, sportif ve modern tasarım



Yeni A-Serisi Sedan, yeni nesil Mercedes-Benz modellerinin tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını sunuyor. Markanın karakteristik tasarım unsurlarından biri olan uzun motor kaputunu ince tasarımlı farlar ve yine markanın karakteristik ön ızgarası tamamlıyor. Olabildiğince geride konumlandırılan yaşam alanı ve kısa bagaj kapağı uzantısı, dört kapılı sedanın dinamik görünümünü destekliyor. Kaslı omuz çizgisi ve yan gövdedeki hareketlilik, güçlü ve dinamik görünüme katkı sağlıyor. Yan aynalar araç gövdesinde yer buluyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu daha geniş bir görünüm sunarken A-Serisi Sedan'ın dinamizmini destekliyor.



Özellikle arka koltuklarda rakipsiz genişlik



Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. Söz konusu boyutlar geniş bir yaşam alanı ve 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunuyor. 1.024/944 mm ön/arka baş mesafesi, 1.457/1.446 mm ön/arka dirsek mesafesi, 1.400/1.372 mm ön/arka omuz mesafesi ve 1.062/861 mm ön/arka bacak mesafesi değerleri, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat yolculuk etmesine imkan tanıyor. Sadece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle ortalamanın üzerinde değerler sunmakla kalmayan A-Serisi Sedan; 944 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka koltuklara geçiş kolaylığı gibi üstün özelliklerle aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. 420 litre hacimli bagaj, 950 mm genişliğe ve 462 mm'lik kilit ile arka cam alt kenarını arasındaki mesafesiyle geniş bir yükleme girişi sunuyor.



Biri dizel diğeri benzinli iki motor seçeneği



Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.



Konfordan ödün vermeyen atak sürüş özellikleri



Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, motor seçeneğine ve sürücünün tercihine bağlı olarak farklı yürüyen aksam alternatifleriyle donatılıyor. Jant seçenekleri 16 inç ile başlıyor ve 19 inç'e kadar uzanıyor. Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka aksta ise ağırlık avantajına sahip yarı bağımsız bir aks görev yapıyor. Daha güçlü motor seçenekleri ve 4MATIC ile donatılan versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyonlarda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye giriyor.



Mercedes-Benz'in premium sedan dünyasına kompakt bir giriş



1997 yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş yapan Mercedes-Benz, yıllar içerisinde başlı başına bir model ailesine dönüşen kompakt sınıf modellerinden 6 milyon adet sattı. Marka, ailenin 7. üyesi A-Serisi Sedan ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Sadece Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki ürün gamını genişletmekle kalmayan A-Serisi Sedan, aynı zamanda C, E ve S-Serisi modellerini de tamamlıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, premium kompakt sedan sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Arka koltuk baş mesafesiyle sınıfının en iyi değerini sunan otomobil aynı zamanda bilinen ve beğenilen A-Serisi niteliklerini de bünyesinde barındırıyor.



Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan: "A-Serisi, en son teknolojisini sedan konforu ile buluşturuyor."



Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan'ı Türkiye pazarına tanıtmak amacıyla 13 Haziran tarihinde Swissotel'de bir basın lansmanı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, A-Serisi'nin Mercedes-Benz markasını otomotivden mobilitiye taşıyan bir seri olduğunu belirterek; "A-Serisi ile Mercedes-Benz konforu ve teknolojisini daha ulaşabilir seviyeye taşıyarak her yaşı içine alan, kendimize özgü bir jenerasyonu oluşturduk. A-Serisi Hatchback'in sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde geçtiğimiz dönem premium kompakt segmentte başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi de değişimin başka bir önemli hamlesi olan A-Serisi'nin sedan modeli ailemize katılıyor. A-Serisi, en son teknolojisini sedan konforu ile buluşturuyor. Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Biz de kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz yeni A-Serisi Sedan ile premium otomobil segmentindeki liderliğimizi güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Haziran ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Yeni A-Serisi Sedan'ın 2019 yılı satışlarımızın en az %10'luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz. Aracımızın Türkiye pazarı için başta gelen modellerden biri olacağına inanıyoruz." dedi.



Mercedes-Benz A-Serisi Sedan teknik özellikleri



A 200A 180 d



Şanzıman7G-DCT7G-DCT



Silindir Hacmi1332 cc1461 cc



Maksimum güç (BG/kW)163/120116/85



Devir/Dakika5.5004.000



Maksimum tork (Nm)250260



Devir/Dakika1.6201.750-2.750



Karma koşullarda yakıt tüketimi (lt/100 km)5,4 – 5,24,3 – 4,1



CO2-Emisyonu karma koşullarda (gr/km)124 – 119113 – 107



Hızlanma (sn) 0-100 km/sa8,110,6



Maksimum hız (km/sa)230206



A-Serisi Sedan ile sunulan kampanyalar mükemmel müşteri deneyimini destekliyor



Kilometre sınırı olmadan, 4 yıllık garanti: Yeni A-Serisi Sedan modelini de kapsayan kampanyada, 2019 yılında satışa sunulan tüm otomobiller, premium segmentte bir ilk olarak; "Kilometre sınırı olmadan, 4 yıllık garanti" ile satışa sunuluyor. Hizmet paketinden yararlanmak isteyen müşterilerin; bakım ve onarım işlemleri için otomobillerini garanti belgesindeki koşullar kapsamında 48'inci ayın sonuna kadar düzenli olarak yetkili servislere getirmeleri gerekiyor.



AdvantagePlus – 5. yıl uzatılmış garanti paketi: Mercedes-Benz marka otomobilller; 5. yılın sonuna kadar malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızalara karşı (Ekstra 1 yıl) koruma altına alınabiliyor. Garanti süresinde aracın kaporta işlemleri dahil tüm bakım ve onarımlarının yetkili servislerde yaptırılması halinde; AdvantagePlus hizmeti avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor, araçlar 1 yıl daha kilometre sınırı olmaksızın teknik malzeme ve/veya montaj kaynaklı arızalara karşı korunabiliyor.



Mercedes Servisim: Mercedes Servisim akıllı telefon uygulaması ile Mercedes-Benz otomobil sahipleri yetkili servislerdeki periyodik bakımları için online randevu talebi oluşturabiliyor, araçlarının servisteki işlemlerinin başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte anlık ve gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar. Müşteriler ayrıca, aldıkları bu hizmetlerden duydukları memnuniyet dereceleri için anında geri bildirim verebiliyorlar. Aynı zamanda güncel Satış ve Satış Sonrası Kampanyalar, yeni ürünler ve etkinlikler hakkında bilgi edinebiliyor, ilave ürün ve hizmetler için özel teklifler alabiliyor, orijinal araç aksesuarları ve MB Collection ürünlerini yakından inceleyebiliyorlar. Uygulama aynı zamanda teknik bir arıza/kaza durumunda Acil Yardım Hattı'na veya Mercedes-Benz sosyal medya kanallarına erişim sağlayabiliyor.



Mercedes-Benz Orijinal Aksesuar: Taşıyıcı sistemlerinden koruyuculara, orijinal jant ve lastik setlerinden konfor ekipmanlarına, araç içi eğlence sistemlerinden aerodinamik spoylera kadar yeni A-Serisi Sedan modeli kendine özel aksesuarları ile kullanıcılarına kusursuz bir deneyim sunuyor.

Kaynak: Teknotalk.com