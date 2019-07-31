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Yeni meskenlerin altyapı ihtiyaçları karşılanıyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde yeni yerleşim alanının altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor.

31.07.2019 18:33 Yeni meskenlerin altyapı ihtiyaçları karşılanıyor
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde yeni yerleşim alanının altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın bir taraftan mevcut alt yapı hatlarını uzun ömürlü olacak şekilde bakımdan geçirirken bir taraftan da yeni meskenlerin kanalizasyon ve su gibi alt yapı gereksinimlerini karşıladıklarını söyledi.

Akın açıklamasında "Belediye olarak bir taraftan mevcut alt yapı hatlarımızın gerek duyulan noktalarında bakım ve onarım çalışmaları yaparken bir taraftan da yeni yapıların kanalizasyon, yağmur suyu ve şebeke suyu gibi alt yapı gereksinimlerini karşılıyoruz. Ekiplerimiz Hürriyet Mahallesi'nde yeni yerleşim alanının kanalizasyon hattını oluşturmak üzere çalışma başlattı. Çalışmaları en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın alt yapı hizmetlerinden en güzel şekilde istifade etmesini sağlayacağız." dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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