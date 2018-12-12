Yeni Metin Yeni Tiyatro Atölyelerine Kayıt İçin Son Günler!

2018-2019 sezonunda Yeni Metin Yeni Tiyatro Atölyeleri yurtdışından programa dahil olacak yabancı eğitmenlerle dikkat çekiyor. Program kapsamında Romanya'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, Polonya'dan oyun yazarları ağırlanması planlanıyor. Bu isimlerin yanında İspanya'dan ve Fransa'dan belirlenecek isimler de program çerçevesinde ilan edilecek.

Atölyelerin katılımcıları Ocak ayından itibaren GalataPerform'un Genel Sanat Yönetmeni, oyun yazarı ve yönetmen Yeşim Özsoy'un yönetiminde 6 aylık atölye programına başlayacaklar.

Atölyeler GalataPerform'un Genel Sanat Yönetmeni Yeşim Özsoy önderliğinde şekillenecek. Yazar/yönetmen/oyuncu Yeşim ÖZSOY yurt içinde ve dışında farklı festivallerde ve etkinliklerde oyunları sahnelenen, oyunları farklı dillere çevrilen, Amerika'da Northwestern Üniversitesi Gösteri Sanatları Araştırmaları'nda yüksek lisans yapmış, Columbia Üniversitesi Tiyatro Tarihi ve Teorisi derslerinin yanı sıra Sarah Lawrence College'da Oyunculuk, Yazarlık ve Yönetmenlik Uygulamalı lisans eğitiminden dersler almış, Boğaziçi Üniversitesi ve Studio Oyuncularında eğitmenlik yapmış çok yönlü, Afife ödüllü bir sanatçı.

Yazarlık ve Yönetmenlik Atölyeleri Eğitmen Kadrosu

Yeni Metin Yeni Tiyatro Atölyelerinin ana eğitmen kadrosunda Yeşim Özsoy, Serkan Salihoğlu, Ferdi Çetin ve Ozan Ömer Akgül yer alırken misafir eğitmen kadrosunda Özen Yula, Ceren Ercan, Mark Levitas, Okan Urun, Ahmet Sami Özbudak, Emrah Eren, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Şenay Tanrıvermiş, Ayşe Lebriz Berkem, Ayşe Sedef Ayter, Onur Karaoğlu ve Mehmet Ergen gibi isimler yer almaktadır.