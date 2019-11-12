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Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, yeni mezarlık çevresindeki sokaklarda freze çalışması yapıldı.

12.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:57Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, yeni mezarlık çevresindeki sokaklarda freze çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları Mahallesi'nde de devam ediyor.

Bahçecik Mahallesi yeni mezarlık çevresinde sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce başlanan noktaların asfaltını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mezarlığın kuzeyindeki sokaklarda sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni mezarlık kuzeyindeki sokaklarda gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı çalışmalarının akabinde kısa süre içerisinde asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyleyerek, hedefimiz en kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçecik, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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