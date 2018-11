Yeni Mitsubishi L200 Tanıtıldı

CARMEDYA.COM – 17 Kasım'da Tayland 'da satışa sunulacak olan Yeni Mitsubishi L200, 150 ülkede piyasaya sürülecek. Model tasarımı ve off-road kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor.150 ülkede satılacak!Mitsubishi Motors'un pick-up segmentindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200'ün tamamen yenilenen modeli Tayland'ın Bangkok şehrinde dünya basınına tanıtıldı. Yeni Mitsubishi L200 öncelikle 17 Kasım'da Tayland'da satışa çıkacak. Bu yıl 40. yıldönümünü kutlayan modelin en son sürümü olan Yeni Mitsubishi L200, Mitsubishi Motors'un Tayland'daki üretici ve distribütörü olan Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh) tarafından Laem Chabang Fabrikası'nda üretiliyor. Mitsubishi Motors'un global stratejik modeli olma özelliğini taşıyan pick-upı Yeni Mitsubishi L200, Tayland'daki lansmanının ardından, diğer ASEAN pazarlarının yanı sıra, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa Afrika ve Latin Amerika 'da da piyasaya sürülecek ve dünyanın dört bir yanındaki 150 ülkede satışa sunulacak.Yeni Mitsubishi L200'ün dikkat çekici özellikleri neler?Araca rakipleri karşısında çok daha yüksek rekabet gücü sağlayan unsurlar arasında, Dynamic Shield ön tasarım konseptinin en son halini içinde barındıran daha güçlü tasarım; arazide iyileştirilmiş performans sağlayan geliştirilmiş 4WD sistemi ve en son aktif güvenlik ve sürüş yardım sistemleri de bulunuyor. Genel olarak, yeni model, ticari kullanıcıların dayanıklılık ve güvenilirlikte talep ettiği ve bireysel kullanıcıların konfor ve sürüşte aradığı kapsamlı rötuşları sunuyor.Tasarımda neler var?Aracın ön kısmı, Mitsubishi Motors'un yeni nesil "Dynamic Shield" ön tasarım konseptini içinde barındırıyor. Yüksek motor kapağı çizgisi ve daha güçlü görünen, daha yüksekteki farları, yeni modele güçlü ve etkileyici bir ön görünüm sağlıyor. Yeni tasarlanan ve keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurluklar ve parlak vurgular, Mitsubishi Motors pick-up anlayışını güçlendirerek modern bir görünüm sağlıyor. Far ve tampon parçaları, güçlü tasarımın parçası haline gelerek ön ve arka tasarımları çevreliyor. Yeni Mitsubishi L200'ün tamamen yeniden tasarlanan içi ise, düğme paneli ve hava çıkışlarını çevreleyen çerçeveler ile modern ve sağlam bir his yaratıyor. Zemin konsolu, kol dayanakları ve el freni üzerindeki yumuşak dolgu malzemeleri ve dikişler ile yüksek kaliteli bir görünüm yaratılıyor.Güçlü dört tekerlekten çekiş sistemiYeni Mitsubishi L200 4WD modellerinde, her tür yol koşulu için optimum çekiş ve idare özellikleri sağlayan Super-Select 4WD veya farklı yol yüzeyleri için sürüş modları arasında geçişi sadeleştiren Easy-Select 4WD bulunuyor. Yeni sürüş modlarının eklenmesi ile, her iki 4WD sistemi de gelişmiş arazi performansı sağlıyor. Hem Super-Select hem de Easy-Select 4WD sisteminde, GRAVEL, MUD/SNOW, SAND ve ROCK (sadece 4LLc'de) modlarında yeni bir Arazi Modu kullanılıyor. Arazi Modu'na geçildiğinde, bu mod, patinajı düzenlemek ve hem tüm arazi performansını hem de çamur ve karda kendi kendine kurtulma performansını maksimize etmek için motor gücünü, güç aktarımını ve frenlemeyi kendiliğinden kontrol ediyor.The post Yeni Mitsubishi L200 tanıtıldı appeared first on Carmedya.