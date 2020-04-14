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Yeni Monster Hunter World: Iceborne Güncellemesi Haftaya Geliyor

Monster Hunter World: Iceborne için sıradaki güncelleme 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak. Bu ayın içerik anlamında bütün platformların eşitlendiği ay olmasına bağlı olarak, sıradaki güncelleme bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
Yeni Monster Hunter World: Iceborne Güncellemesi Haftaya Geliyor
Monster Hunter World: Iceborne için sıradaki güncelleme 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak. Bu ayın içerik anlamında bütün platformların eşitlendiği ay olmasına bağlı olarak, sıradaki güncelleme bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Monster Hunter World: Iceborne, Eylül ayı içerisinde öncelikli olarak PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. PC için de Ocak ayında çıktığını düşünürsek, bu platforma çıkan versiyonun konsol versiyonlarında bulunan bütün içerikleri ilk günden PC oyuncularına da sunması bekleniyordu ama ne yazık ki böyle olmamıştı. Neyse ki fazla zaman almadan bütün platformlar içerik anlamında eşit hale geldiler.

Title Update 3.5 adıyla hazırlanan yeni güncelleme de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bu yeni güncelleme, Kulve Taroth yaratığının geri dönüş yapacağı Master Rank Kulve Taroth adıyla yeni bir görev ekleyecek. Sınırlı bir süreliğine aktif olacak bu görevde yaratığı bertaraf etmeyi başarırsanız, Kulve Taroth Siege ile kazandırğınız materyaller ile yeni bir zırh üretebilecek ve silahlarınızı geliştirebileceksiniz. Ayrıca Palico ekipmanı da eklenecek.

Bir diğer yenilik ise Arch-tempered Namielle yaratığı olacak. Yine sınırlı süreliğine aktif olarak görev sırasında bu yaratığı bertaraf etmeniz durumunda, yeni bir avcı ekipmanı üretimi yapabileceksiniz.

Son olarak, yayınlanacak olan yeni güncelleme ile birçok hata çözümlemesi ve ufak tefek bir takım değişiklikler yapılacak.

Güncelleme için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Xbox One, 23 Nisan, Eylül, Teknoloji
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