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Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları uzatıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması çalışmaları kapsamında Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için başvuruların, yoğun talep üzerine, 2 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını söyledi.

01.08.2019 10:36 Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları uzatıldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması çalışmaları kapsamında Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için başvuruların, yoğun talep üzerine, 2 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 'Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Projesi' çalışmaları kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte gerçekleştireceği Yeni Motorlu Sanayi Alanı için esnafların başvuru süresi uzatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayide çalışan hemşehrilerimizin yoğun isteği ile Konya Motorlu Sanayi Sitesi başvurularını 2 Ağustos Cuma saat 15.00'e kadar uzatıyoruz. Bu süre eksik evrakı olan kardeşlerimiz için de bir fırsat olacak. Bu arada kayıt sayımız 2 bin 500'ü geçti. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'de 31 Aralık 2018 tarihi ve öncesinde aktif bulunan esnafların başvuru yapabildiği Yeni Motorlu Sanayi Bölgesinde ticaret alanı, otel, resmi kurum, eğitim, sağlık, belediye hizmet alanları ile sosyal tesisler, spor tesisleri, akaryakıt tesisi, teknik tesisler ve camiler yer alacak. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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